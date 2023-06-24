Нарышкин: попытка раскачать российское общество провалилась

Попытка «раскачать» российское общество и склонить его к «самым темным устремлениям» провалилась, считает директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, россияне проявили «гражданскую зрелость» и способность «отличить правду от лжи».

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«Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся Армии,— самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами преступление»,— заявил господин Нарышкин, его слова приводятся в Telegram-канале РИО.

В заявлении Сергея Нарышкина говорится, что РИО призывает россиян «к единению» вокруг президента России Владимира Путина. Аналогичные заявления делали сегодня главы регионов, депутаты Госдумы в лице спикера Вячеслава Володина.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Владимир Путин назвал произошедшее вооруженным мятежом и ударом по стране.

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Лусине Баласян