На заправках в Воронеже образовались очереди на фоне заявления властей о достаточном запасе топлива

На нескольких заправках в Воронеже наблюдается ажиотаж. В соцсетях появляются видео с очередями из легковых машин на АЗС. В частности, очереди зафиксировали на заправках в разных городах, в том числе по дороге в сторону перекрытой трассы М-4 «Дон», а также в других районах региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале призвал жителей не создавать панику и ажиотаж на заправках. По его словам, запасов топлива достаточно. Ранее сегодня, 24 июня, на левом берегу Воронежа произошел пожар на нефтебазе.

Глава региона рассказал, что там произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами объемом 5 т. На месте работает более 100 пожарных и 30 единиц техники. Выход из строя нефтебазы не повлияет на запас топлива в регионе, уверен господин Гусев.

В Воронежской и Московской областях, а также в Москве введен режим контртеррористической операции. На такую меру пришлось пойти после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После этих заявлений ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Сергей Толмачев, Воронеж