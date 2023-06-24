Медведев призвал сплотиться вокруг Путина ради победы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для победы над «внешним и внутренним врагом» необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Об этом он написал после ряда заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, действия которого российские власти расценили как вооруженный мятеж.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону.

Владимир Путин в обращении пригрозил «неминуемым наказанием» всем, кто «встал на путь предательства». Поддержку президента выразили главы российских регионов и депутаты Госдумы. Евгений Пригожин, отвечая президенту, отказался «прийти с повинной».

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Лусине Баласян