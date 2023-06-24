Сеть X5 заявила о достаточном количестве продуктов в Воронежской и Ростовской областях

Магазины X5 Group (включает «Пятерочку», «Перекресток», «Чижик») в Воронежской и Ростовской областях работают в штатном режиме. Продуктов в них достаточно, заверили в компании.

«Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе X5 Group.

В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что вооруженные силы РФ проводят в регионе «необходимые оперативно-боевые мероприятия».

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Ростовские власти призвали не выезжать на трассу М-4 «Дон» из-за пробок.

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Лаура Кеффер