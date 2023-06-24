Матвиенко заявила о полной поддержке Советом федерации президента

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что в СФ «есть полная поддержка президента». По ее словам, сейчас важна «ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов федерации».

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству»,— написала госпожа Матвиенко в Telegram. Ее сообщение процитировали в аккаунте СФ.

Несколько глав регионов также опубликовали посты в поддержку президента. Они сделали это после того, как Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. Вчера, 23 июня, господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

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Лаура Кеффер