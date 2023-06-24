Власти Краснодарского края отрицают введение дополнительных мер безопасности

В Краснодарском крае не вводились дополнительные меры безопасности, говорится в сообщении регионального правительства в Telegram. Власти фиксируют «многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от центра информационно-психологических операций Украины». Правительство отмечает, что в соцсетях публикуются «непроверенные и провокационные сообщения».

«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем»,— говорится в сообщении правительства. Власти просят доверять только официальным источникам информации.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин накануне, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина.

На этом фоне власти Ростовской области рекомендовали жителям не выходить из домов, власти Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в том числе в Воронежскую область. Правительство Воронежской области попросило жителей не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники.