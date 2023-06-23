Антонов: идея сенаторов США уравнять ядерный удар по Украине к атаке НАТО ведет к эскалации

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что резолюция сенаторов США с призывом приравнять ядерный удар по Украине к атаке по странам НАТО ведет к эскалации. По его мнению, предложение также усиливает вовлеченность США в конфликт.

«Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте»,— сказал господин Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства.

Анатолий Антонов также назвал абсурдными «спекуляции о возможном применении» тактического ядерного оружия со стороны России. По его мнению, предложение американских сенаторов провокационное и абсурдное.

«Мы неоднократно заявляли о том, что никаких изменений в российские документы, регламентирующие использование ядерного оружия, не внесено. Условия его применения остаются прежними»,— добавил он.

Накануне конгрессмены республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в Сенат США резолюцию. Они призвали приравнять к ядерному удару по странам НАТО возможное использование ядерного оружия со стороны России на Украине. Сенаторы также предложили согласиться, что размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии несет угрозу для Украины и стран НАТО.

Господин Антонов же напомнил, что Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях и не нарушает этим ни одного международного обязательства.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что к 1 июля в Белоруссии будет построено хранилище для российского тактического ядерного оружия. Посол России в стране Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства. 13 июня белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что может без колебания применить это ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию. Президент США Джо Байден считает угрозу нанесения Россией ядерного удара реальной, но президент Украины Владимир Зеленский с этим не согласен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерное содружие».

Олеся Павленко