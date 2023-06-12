Microsoft представила новую версию консоли Xbox Series S

Американская корпорация Microsoft на собственной презентации Xbox Game Showcase анонсировала новую версию консоли Xbox Series S с SSD-накопителем на 1 Тб. Новая консоль будет поставляться в черном цвете и выйдет 1 сентября 2023 года по цене $349.

Оригинальная Xbox Series S была снабжена SSD-накопителем на 512 Гб и поставлялась по цене $299. Более мощная Xbox Series X продается по цене $499. Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что не видит необходимости в выпуске нового поколения консолей Xbox. Кроме того, на презентации были представлены трейлеры Fable и Star Wars: Outlwas, а также Forza Motorsport и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

С марта 2022 года Microsoft приостановила деятельность в России, подписку на Xbox Game Pass сейчас можно купить только с помощью подключения VPN из других регионов. Также в апреле 2024 года компания прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России, а в мае у некоторых пользователей Xbox из России возникли проблемы со входом в аккаунт.

Евгений Федуненко