Microsoft сделала доступным Xbox Game Pass еще в 40 странах

Американская корпорация Microsoft добавила еще 40 стран к списку тех, где доступен сервис по подписке видеоигр Xbox Game Pass. Теперь подписку можно приобрести в странах Прибалтики, Восточной Европы (Хорватия, Сербия, Словения, Молдавия, Украина и др.), а также Закавказья (Грузия) и др.

Ранее, в феврале 2022 года, Microsoft в этих странах представила предварительную версию Xbox Game Pass, опробовать ее могли только участники программы Xbox Insider. Тестировщики получат первые два месяца подписки бесплатно, для остальных на первые три месяца будет действовать предложение по скидке. Общее количество подписчиков Xbox Game Pass превышает 25 млн человек.

Из-за спецоперации на Украине Microsoft приостановила свою деятельность в России, и подписку на Xbox Game Pass сейчас можно купить только с помощью VPN из других регионов. Также Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России.

Евгений Федуненко