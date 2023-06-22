Глава МОК: решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде будет нелегким

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на 140-й сессии МОК. В своем выступлении он рассказал о трудной ситуации с допуском российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году. Трансляция сессии идет на YouTube-канале международного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FABRICE COFFRINI / AFP Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

«Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали войну, украинская сторона хочет, чтобы мы изолировали всех, у кого есть российский и белорусский паспорт. Любая позиция диаметрально противоположна нашей позиции. Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас. <...> Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами»,— заявил Томас Бах.

По словам господина Баха, он и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились сотрудничать по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийских играм в Париже. «Две недели назад я встречался с Макроном, мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе»,— рассказал Томас Бах. Он объяснил, что его встреча с господином Макроном проходила в контексте саммита G7, где представители семи стран сказали, что россияне и белорусы ни при каких условиях не могут быть представлены на Играх как представители своих стран.

Господин Бах предупредил о серьезной угрозе, под которой сейчас находится мировой спорт. «Некоторые силы хотят разделить и разрушить наши усилия, мировой спорт находится под серьезной угрозой. Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого — нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадают по политическим взглядам. Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл»,— сказал Томас Бах.

Глава МОК также счел отказ правительства Польши предоставить визы российским фехтовальщикам дискриминацией. «Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией»,— заявил Бах.

Ранее сообщалось, что министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам главы МОК, у комитета нет цели заставить спортсменов страдать из-за действий своих правительств. Ранее на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК он порекомендовал международным федерациям допускать к международным стартам не поддержавших СВО спортсменов из России и Белоруссии в статусе «нейтральных атлетов».

Полина Мотызлевская