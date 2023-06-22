Главные новости к утру 22 июня

Всемирный банк сообщил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд. Деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат и социальной помощи, а также на сферу здравоохранения и образования.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве.

Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Харькове и Кривом Роге, а также в Кировоградской и Полтавской областях произошли взрывы. На большей части Украины звучала воздушная тревога.

Минпромторг с помощью СКР хочет вернуть 300 млн руб., выделенных на разработку спутниковой связи. Ведомство подало материалы о фактах возможного мошенничества со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн "Автоматика"». Подробнее — в материале «Ъ».

Представители администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию, по настоянию Украины, пишет Financial Times. Стороны будут обсуждать принципы мирного урегулирования конфликта России и Украины.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя. Местные жители сообщили об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории и на южном берегу Крыма.

Высокопоставленные чиновники США были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», сообщили источники NBC News.

Минэкономики предлагает внедрить более гибкий подход к формированию советов директоров в акционерных обществах. Подробнее — в материале «Ъ».

О главных событиях 22 июня — в анонсах «Ъ».