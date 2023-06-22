Главные анонсы 22 июня

Президент Владимир Путин проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут переговоры.
Президент России Владимир Путин возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Госдума соберется на пленарное заседание.
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В Белом доме пройдет официальная церемония приветствия премьер-министра Индии Нарендры Моди, который находится в США с государственным визитом. Позднее пройдут переговоры президента США Джj Байдена и господина Моди, после чего они отправятся в Конгресс США, где индийский премьер выступит с речью.
Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.
В Париже состоится визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Запланированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Арбитражный суд Челябинска рассмотрит дело о взыскании 52,3 млн руб. в пользу комитета по имуществу и земельным отношениям Магнитогорска у хоккейного клуба «Металлург».
В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
На мысе Канаверал запланирован запуск спутника NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.