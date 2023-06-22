Главные анонсы 22 июня

Президент Владимир Путин проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут переговоры.

Президент России Владимир Путин возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В Белом доме пройдет официальная церемония приветствия премьер-министра Индии Нарендры Моди, который находится в США с государственным визитом. Позднее пройдут переговоры президента США Джj Байдена и господина Моди, после чего они отправятся в Конгресс США, где индийский премьер выступит с речью.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.

В Париже состоится визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Запланированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Арбитражный суд Челябинска рассмотрит дело о взыскании 52,3 млн руб. в пользу комитета по имуществу и земельным отношениям Магнитогорска у хоккейного клуба «Металлург».

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

На мысе Канаверал запланирован запуск спутника NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.