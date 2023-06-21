Главные новости за 21 июня. Воронеж, Липецк, Тамбов

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Воронежского области Александра Гусева своим кандидатом на новые губернаторские выборы

Стало известно, что от взрыва беспилотника в центре Воронежа 9 июня пострадали еще три частных дома

Число погибших на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, пострадавших — до 13

По предварительной информации, взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении демонтажных работ оборудования по изготовлению пироксилина с использованием электроинструмента

В Воронеже похоронили погибшего на Украине полковника внутренней службы Сергея Постовалова, ранее работавшего заместителем начальника главного управления МВД по Воронежской области

Воронеже со второй попытки согласовали концепцию реконструкции Театра юного зрителя

Распродажа имущества с торгов обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации завершилась покупкой 47 земельных участков, права аренды на один земельных участок и туристического комплекса. Активы с торгов выкуплены за почти 566 млн руб.