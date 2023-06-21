В Воронеже согласовали концепцию реконструкции Театра юного зрителя

Со второго раза была согласована концепция обновления Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Воронеже, об этом сообщило региональное отделение Союза архитекторов. В прошлый раз созданная при союзе архитектурная комиссия отправила проект на доработку из-за слишком сильного отхода от нынешнего облика здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз архитекторов Воронежской области Фото: Союз архитекторов Воронежской области

Проект реконструкции театра подготовил архитектор Артур Арутюнян. «Возвратив исходную структуру центрального объема, мы получили лаконичный силуэт здания. Неоклассический мотив в современной интерпретации позволил найти компромисс между привычным и обновленным образом. Акцентов удалось добиться благодаря светлым тонам материалов фасада и элементов декора»,— рассказал он.

На предыдущем заседании архитектурной комиссии, которое прошло 27 мая, господин Арутюнян показал проект, главной идеей которого было «объединение разрозненных объемов здания в единую архитектурную композицию с запоминающимся образом». После правок ему удалось сохранить исторический облик здания.

Заказчиком проекта реконструкции выступает областной департамент культуры. Стоимость работ не раскрывается, на портале госзакупок информации о них пока нет.

В 2023 году ТЮЗ отмечает 60-летие. В честь юбилея ему выделили 10 млн руб. на обновление светового оборудования по федеральной программе поддержки детских театров и еще «порядка 10 млн руб.» — на начало капитального ремонта здания, включающего утепление зрительного зала и замену системы вентиляции. Об этом директор ТЮЗа Александр Васильев сообщил на пресс-конференции в феврале. Тогда же стало известно, что театр в этом году представит четыре премьеры.

Алина Морозова

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