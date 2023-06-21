Демонтаж оборудования для пироксилина стал причиной «хлопка» на Тамбовском пороховом заводе

«Хлопок с последующим возгоранием» на Тамбовском пороховом заводе вчера. 20 июня, произошел при проведении демонтажных работ оборудования по изготовлению пироксилина с использованием электроинструмента, проводимых крымской организацией ООО «Югстрой», сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах. В результате пять работников компании погибли, еще 13 человек получили травмы, а двухэтажное кирпичное здание площадью 180 кв. м. — повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prokotovsk.info Фото: prokotovsk.info

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 14:10, а в 14:17 открытое горение ликвидировали. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной инцидента стал не теракт, а человеческий фактор. Региональное управление СКР возбудило по факту происшествия уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

ООО «Югстрой» зарегистрировано 31 мая 2023 года в Симферополе. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Учредители — Вадим Тарасюк и Захар Шульга. Компания занимается строительством и подготовкой строительной площадки, а также монтажом оборудования.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ-Черноземье»

Владимир Зоркий

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