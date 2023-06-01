Песков заявил, что ему неизвестно о случаях «заражения» iPhone в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о случаях заражения вредоносными программами телефонов в Кремле. Сегодня ФСБ сообщила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами.

«Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего не известно»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-кола.

Дмитрий Песков добавил, что использование телефонов Apple на государственной службе «неприемлемо и запрещено». «Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем»,— сказал господин Песков, уточнив, что многие сотрудники администрации президента России постепенно отказываются от использования устройств Apple.

По данным ФСБ, помимо отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих СИМ-карты, зарегистрированные на диппредставительства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР. Спецслужба указала, что «аномалии» устройств Apple обусловлены работой вредоносного ПО, которое используется за счет предусмотренной производителем уязвимости.

Лусине Баласян