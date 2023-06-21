ФСБ сообщила о предотвращении покушения на власти Запорожской области

В Мелитополе сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали группу местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами, которые планировали совершить покушение на представителей органов власти Запорожской области, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области»,— говорится в сообщении ведомства.

Как утверждает ФСБ, диверсанты планировали совершить покушение с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), полученного от украинских спецслужб. Пресс-служба сообщила, что сотрудники ведомства изъяли в местах проживания задержанных компоненты для изготовления СВУ, инструкции по созданию взрывного устройства, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на ГУР Украины.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Задержанным может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В мае власти Запорожской области и ФСБ сообщали о попытках покушения на председателя суда региона и начальника отдела полиции в поселке Кирилловка. 12 мая в Мелитополе при взрыве бомбы пострадал и. о. замминистра строительства Запорожской области. Имена судьи, полицейского и чиновника не приводились.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов