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Коммерсантъ FM
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ФСБ заявила о предотвращении покушения на начальника отдела полиции в Запорожье

В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселка городского типа Кирилловка. Предполагаемый диверсант был обезоружен при задержании, сообщили в региональном отделении ФСБ. Там уточнили, что задержанный — гражданин Украины в возрасте 31 года.

По версии ведомства, «первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю. А.». О том, на кого еще планировалась нападение, не уточняется. ФСБ утверждает, что исполнитель покушения прибыл в область «для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки украинского Минобороны».

«При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление»,— говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по ТАСС).

3 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. Были задержаны шесть человек, которые, по данным спецслужбы, планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, а также собирались организовать покушения на главу республики Сергея Аксенова, главу ее парламента Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» ФСБ назвала Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрывчатку подогрели в электроплитах».

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