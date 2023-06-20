Кремль уверен, что Китай не будет выстраивать отношения с другими странами против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не надо умалять важности выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. При этом он убежден, что власти КНР не будут выстраивать отношения с другими странами против России. Так он прокомментировал недавний визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Китай реализует свои суверенные права на отношения с другими странами, тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Но уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Господин Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом 18 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. Он встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Со слов госсекретаря, власти Китая заверили его, что не поставляют России летальную помощь для использования на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер