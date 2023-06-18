Главные новости к утру 18 июня

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Во время открытой части мероприятия он сообщил, что в ходе визита лидеров стран Африки стороны детально обсудили конфликт на Украине. Об африканской миссии

Специальная военная операция начиналась против Украины, но превратилась в войну с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль считает задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной», так как у Киева сокращаются арсеналы собственного вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай. Он стал самым высокопоставленным представителем Вашингтона в Пекине с 2018 года.

Минобрнауки не рассматривает введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах, сообщил замминистра Константин Могилевский.