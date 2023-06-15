Министр обороны Нидерландов: поставка F-16 Украине пока не стоит на повестке дня

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня. Сегодня, 15 июня, начинается двухдневная встреча глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

«Это (отправка Украине F-16.– ''Ъ'') уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня»,— ответила госпожа Оллонгрен на вопрос, будут ли Нидерланды поставлять истребители Украине (цитата по «РИА Новости»).

12 июня госпожа Оллонгрен заявила, что обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 может начаться уже летом. В мае Нидерланды совместно с Великобританией анонсировали создание международной коалиции по закупкам и поставкам истребителей Украине.

По информации источников Reuters, обучение стартует с двух групп, в каждой из которых будет по 12 украинских пилотов. Издание Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон еще не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники.

Что происходило после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов