Любители футбола и специалисты выберут лучшего вратаря России

Начался традиционный конкурс «Лучший вратарь России-2022/23». Он проводится с 1960 года. Номинантами на этот раз стали 27 стражей ворот клубов футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь «Коммерсантъ» вручает приз напрямую.

В прошлом году приз завоевал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. У его коллеги из ЦСКА Игоря Акинфеева, который является одним из претендентов и на этот раз, уже 10 побед в конкурсе.

На первом этапе конкурса проходит электронное голосование, где может принять участие каждый болельщик. Далее последует опрос специалистов.

В конкурсе участвуют вратари самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев и Богдан Овсянников, а также их коллеги из «Оренбурга» Евгений Гошев, Алексей Кеняйкин и Николай Сысуев.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2022/2023 можно по ссылке.

Андрей Сазонов