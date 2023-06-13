Более 20 военных США пострадали в аварии с вертолетом в Сирии

На северо-востоке Сирии случилось ЧП с вертолетом американских военных. В результате пострадали 22 военнослужащих, сообщило в Twitter Центральное командование США (CENTCOM).

Инцидент произошел 11 июня. Что стало его причиной, неизвестно, но CENTCOM уточнило, что «об огне противника не сообщалось». Военные получили ранения разной степени тяжести, 10 из них были эвакуированы в учреждения, «оказывающие помощь более высокого уровня».

В ноябре 2022 года была обстреляна база США в Сирии, никто не пострадал. В марте 2023-го беспилотник атаковал базу коалиции на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции формированиям. 24 марта ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на сирийском газовом месторождении Аль-Омар. Сирийские правозащитники говорили, что в результате ударов США погибло 19 человек.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Москва собрала квартет».

Лаура Кеффер