США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) формированиям. Утверждается, что удары стали ответом на атаку иранского беспилотника на базу коалиции в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«По указанию президента Байдена (президент США Джо Байден.— "Ъ") я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня вечером высокоточные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР»,— приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остина.

Из заявления Пентагона следует, что вчера, 23 марта, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. По информации американского оборонного ведомства, беспилотник был иранского происхождения. В результате атаки погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения. Двум пострадавшим была оказана помощь на месте, еще четверо военнослужащих были доставлены в медучреждения коалиции в Ираке.