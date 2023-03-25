Число погибших в результате ударов США в Сирии выросло до 19 человек

В результате ударов США по проиранским целям в Сирии погибло 19 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека. По ее данным, было убито трое сирийских военнослужащих, 11 сирийских проправительственных ополченцев и пять боевиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodi Said / Reuters Фото: Rodi Said / Reuters

23 марта беспилотник атаковал базу коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. По информации Пентагона, погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения. В ответ США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции формированиям в Сирии. После этого 24 марта ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на газовом месторождении Аль-Омар на северо-востоке Сирии, никто не пострадал. Президент США Джо Байден заверил, что не ищет конфликта с Тегераном.

Лаура Кеффер