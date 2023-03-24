Американская база в Сирии подверглась обстрелу

На северо-востоке Сирии ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на газовом месторождении Аль-Омар. По словам майора Джона Мура, пресс-секретаря Центрального командования США (CENTCOM), погибших в результате обстрела нет. Удар был нанесен после атаки США по связанным с Ираном группировкам, сообщает The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Bandic / AP Фото: Darko Bandic / AP

Сегодня, 24 марта, сообщалось, что вооруженные силы США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции формированиям.

Около 900 американских военнослужащих базируются на востоке Сирии для содействия в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам на текущей неделе заявил, что поддерживаемые Ираном группировки атаковали американские войска в Сирии по меньшей мере 78 раз с 2021 года.

Мария Федотова