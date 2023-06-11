Моди обсудил с Рамафосой инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине

Премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры. Они обсудили мирную инициативу африканских стран по российско-украинскому конфликту.

Как говорится в сообщении МИД Индии, господин Рамафоса проинформировал об инициативе по урегулированию конфликта. «Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине, премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как к пути продвижения вперед»,— сообщил МИД Индии.

Президент ЮАР заявил о поддержке всех инициатив Индии в рамках ее председательства в G20. Он надеется посетить страну. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, региональные и глобальные вопросы, в том числе сотрудничество в БРИКС.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. Кроме стран Африки с ними выступали Китай, Ватикан, Бразилия, Индонезия и другие страны. Африканская миссия предполагает в первую очередь прекращение боевых действий. Шесть стран, которые выступили с предложением о мире, считают, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Об африканской мирной инициативе — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Леонид Уварчев