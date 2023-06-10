WSJ: Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки»

Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для дальнейших атак на «Северные потоки», сообщили источники The Wall Street Journal. В Германии заявили, что у них нет доказательств причастности Польши к подрыву.

Яхта «Андромеда», которая, как предполагается, использовалась для диверсии, заходила в польские воды. Как считает следствие, Польша могла быть «центром материально-технического обеспечения и финансирования» атаки. Следователи также считают, что «Андромеда» была арендована турбюро из «сети украинских подставных компаний». Представитель нацбезопасности Польши допустил, что какая-либо польская компания могла участвовать в подрыве.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года.Американский журналист Сеймур Херш в феврале 2023 года утверждал, что подрыв устроили США. По информации ряда американских и немецких СМИ, в диверсии могла принимать участие проукраинская группа. РФ считает, что диверсию координировали спецслужбы США. Украина отрицает причастность к атакам.

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