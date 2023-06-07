Мэр Новой Каховки: село Корсунка полностью ушло под воду из-за разрушения Каховской ГЭС

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием разрушения плотины ГЭС, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, в регионе в общей сложности остаются полностью затопленными четыре населенных пункта.

«Населенный пункт Корсунка, кроме последней улицы, весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши»,— сообщил журналистам господин Леонтьев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов. При этом Владимир Леонтьев рассказал, что в Новой Каховке после ЧП пропало без вести не менее семи человек.

Каховская ГЭС обрушилась вчера, 6 июня. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. Из-за происшествия накануне уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м, сегодня местные власти сообщают о снижении уровня воды на 35 см. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС. СКР возбудил дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Александр Кислов