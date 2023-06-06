Украина эвакуирует с подконтрольных затопленных территорий 17 тыс. человек

После прорыва Каховской ГЭС с подтопленных территорий, подконтрольных Украине, эвакуируют около 17 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

«Более 40 тыс. человек находятся под угрозой затопления. Украинские власти эвакуируют более 17 тыс. человек»,— сказал господин Костин, его слова приводит AFP. По его оценкам, еще около 25 тыс. должны эвакуировать с подконтрольной России территории.

Каховская ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. По данным Украины, 80 населенных пунктов под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих на подконтрольных им территориях. Сообщалось, что в российской части Херсонской области уже эвакуировали около 900 человек.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве плотины ГЭС. Также высказывалась версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко