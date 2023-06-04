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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 4 июня

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева перевезена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Она установлена в капсулу в центре собора. О рисках для иконы

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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В Джанкое сбит беспилотник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его предварительной информации, повреждено остекление в нескольких домах частного сектора.

Белгород и село Муром попали под обстрелы. В Белгороде сработали средства противовоздушной обороны. В Муроме загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждены здания дома культуры, школы и детского сада. О ситуации в Белгородской области

США обвинили Китай в «небезопасном» маневре эсминца возле американского корабля. Китайский корабль прошел в 150 ярдах от американского. О проблемах во взаимодействии между Пекином и Вашингтоном

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