Главные новости за 3 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Из-за разгула стихии 12 жителей Лабинска переселены в гостиницу «Спортивная». Число подтопленных придомовых территорий увеличилось до 198, в 114 домах вода зашла в помещения. Вчера в населенном пункте выпало до 39,5 мм осадков.

В Псебае Мостовского района прошел сильный град, который побил урожай. В ст. Баговской Мостовского района ливень затопил придомовые территории на ул. Степной.

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 7-летней девочки в Сочи. По предварительной версии, сожитель матери ребенка забил девочку ремнем до смерти.

Производственный травматизм в Краснодарском крае с 2018 по 2022 годы сократился на 9,8%. Об этом начальник отдела управления охраной труда минтруда и соцразвития Краснодарского края Александр Мацокин рассказал на круглом столе, который провел ИД «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

Осенью текущего года в мкр Аше Сочи начнутся работы по комплексному благоустройству пляжа, созданию набережной и реконструкции лодочной станции. Здесь проживает около тысячи человек, а в курортный сезон здесь останавливаются несколько десятков тысяч туристов.

В Абинском районе в ДТП погиб мотоциклист. По предварительным данным, он столкнулся с автомобилем Hino.

«Центральный» пляж в Геленджике пообещали открыть только 6 июня. В текущем году его взяло в пользование краевое бюджетное предприятие.

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