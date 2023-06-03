На Кубани производственный травматизм за пять лет сократился почти на 10%

Производственный травматизм в Краснодарском крае с 2018 по 2022 годы сократился на 9,8% — с 878 до 792 человек в год. Об этом начальник отдела управления охраной труда Министерства труда и социального развития Краснодарского края Александр Мацокин рассказал на круглом столе «Труд под охраной», который провел ИД «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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В прошлом году производственный травматизм на Кубани увеличился год к году на 100 работников, сообщил спикер. Среди пострадавших 292 женщины (36,8 %), из них 3 погибли, 16 женщин получили тяжелые травмы.

Александр Мацокин отметил, что рост травматизма связан с повышением экономической активности работодателей после ее снижения в 2019 —2020 годах в условиях пандемии. «В прошлом году на производстве пострадали 792 работника, их них 45 погибли, 106 получили тяжелые травмы, 641 — легкие травмы, зарегистрировано 16 групповых несчастных случаев, в которых пострадали 38 работников»,— рассказал эксперт.

По данным минтруда региона, в прошлом году увеличилось число пострадавших в результате транспортных происшествий, что обусловлено высокой плотностью пассажирского и грузового потока автомобильного транспорта в весенне-осенний период на дорогах Краснодарского края.

«Кроме того, выросло число пострадавших в результате падения с высоты при разности уровней высот, что явилось результатом неудовлетворительной организации производства работ и нарушений работниками трудового распорядка и дисциплины труда, а также качеством подготовки и обучением по охране труда работодателем своих сотрудников»,— сказал Александр Мацокин.

По словам заместителя главного государственного инспектора труда в Краснодарском крае Сергея Остапцова, за последние годы в результате принятия ряда федеральных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда в стране сформирована правовая база охраны труда работников организаций различных видов экономической деятельности. Тем не менее, условия и охрана труда на многих предприятиях все еще признаются неудовлетворительными.

«Сложное экономическое положение многих предприятий и организаций отодвигает на второй план задачу улучшения условий труда, что дает формальный повод работодателям практически не вкладывать средства в обеспечение охраны труда и выполнение государственных нормативных требований», — считает Сергей Остапцов.

Директор компании «Атон Премиум-Юг» Алексей Алесик подчеркнул, что необходимо активнее вовлекать и мотивировать руководителей предприятий в вопросы, связанные с заботой о сотрудниках. На данный же момент, по словам эксперта, многие предприниматели обращают внимание на требования по охране труда либо в связи с проверкой контролирующих органов, либо тогда, когда на производстве уже произошел несчастный случай.

Маргарита Синкевич

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