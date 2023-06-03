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В сочинском микрорайоне Аше построят набережную и реконструируют лодочную станцию

Осенью текущего года в мкр Аше начнутся работы по комплексному благоустройству пляжа, созданию набережной и реконструкции лодочной станции, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы привлекаем инвестиции в развитие микрорайона, чтобы территории для отдыха в самых отдаленных районах Сочи ничем не уступали центральным территориям города», - написал господин Копайгородский.

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Он также сообщил, что к Новому году на центральной улице Репина, ведущей к морю, появится прогулочная зона. На ней разместятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с видами на горы.

В мкр Аше проживает около тысячи человек. А в курортный сезон здесь останавливаются несколько десятков тысяч туристов.

Андрей Ульченко

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