«Центральный» пляж в Геленджике пообещали открыть только 6 июня

К началу курортного сезона оказался не готовым принять отдыхающих пляж «Центральный», сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, в текущем году его взяло в пользование краевое бюджетное предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vsegda-pomnim.com Фото: vsegda-pomnim.com

«Жители интересуются, почему до сих пор не открыт пляж «Центральный»? Коллеги обещают завершить все работы к 6 июня. Дал поручение заместителю, курирующему курортную отрасль, в ручном режиме контролировать ход работ», - написал Алексей Богодистов.

Андрей Ульченко

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