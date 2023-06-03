Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту убийства в Сочи 7-летней девочки

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 7-летней девочки в Краснодарском крае, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Уголовное дело было возбуждено вчера, 2 июня. По предварительной версии сожитель матери ребенка забил девочку ремнем до смерти. Мужчина не менее 15 раз ударил ее по различным частям тела, в том числе по голове и животу. Это произошло 27 мая. По мнению подозреваемого, порка ремнем была наказанием за непослушание.

После избиения состояние девочки резко ухудшилось, однако ни мать ребенка, ни ее сожитель не обратились за медицинской помощью. В ночь на 2 июня мать девочки вызвала скорую помощь, поскольку ее дочери резко стало плохо. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.

Андрей Ульченко

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