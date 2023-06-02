Главные новости за 2 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области совместно с московскими коллегами задержали президента фонда «Айсберг» Владимира Тебекина и бывшего гендиректора управляющей компании «Приосколье» Геннадия Бобрицкого.

Стало известно, что за одни сутки 1 июня ВСУ выпустили по Белгородской области около 1 тыс. снарядов. 21 гражданин получил ранения.

Правительство Белгородской области приняло решение перекрыть основные дороги, ведущие в город Шебекино, находящийся последние несколько дней под постоянным обстрелом ВСУ.

На подлете к Курску российская ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Пострадавших не было, здания в городе получили незначительные повреждения от обломков дронов.

Воронежский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщили в облпрокуратуре, его действия переквалифицированы на присвоения, срок лишения свободы увеличен до 7,5 лет.

Производитель минеральной воды и напитков в Липецкой области АО «Компания "Росинка"» в 2022 году получил чистую прибыль в 234,6 млн руб., что в 33 раза выше показателя 2021 года в 7,4 млн руб.

Власти Липецкой области сообщили подробности о результатах встречи губернатора Игоря Артамонова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. В частности стало известно, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот региона и республики составил свыше $330 млн и показал «стабильный рост».