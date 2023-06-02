Производитель напитков «Росинка» в 33 раза увеличил прибыль в 2022 году

Производитель минеральной воды и напитков АО «Компания "Росинка"» в 2022 году получил чистую прибыль в 234,6 млн руб., что в 33 раза выше показателя 2021 года в 7,4 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия увеличилась за 2022 год с 4,03 до 5,98 млрд руб. Себестоимость продаж «Росинки» возросла с 2,59 до 3,83 млрд руб. Валовая прибыль составила 2,15 вместо 1,43 млрд руб.

Липецкое предприятие производит минеральную воду, лимонады, сокосодержащие напитки, энергетики под брендами «Росинка» «Фрутмотив», Nestea, «Наш край», Storm Nrg.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Компания "Росинка"» зарегистрировано в 2005 году, уставный капитал — 850,4 млн руб. Основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. Гендиректор — Сурен Саакян. Актуальные акционеры не раскрываются.

О производстве лимонной кислоты в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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