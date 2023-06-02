Товарооборот Белоруссии и Липецкой области за 2022 год составил $330 млн

По итогам 2022 года двусторонний товарооборот Липецкой области и Республики Беларусь составил свыше $330 млн и показал «стабильный рост», сообщил губернатор Игорь Артамонов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«Республика Беларусь входит в пятерку основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Регион поставляет металлургическую продукцию, семена рапса, минеральные смолы, продукты и активно импортирует бытовую технику, косметику, текстиль, продукты, коммунальную и сельскохозяйственную технику»,— цитирует господина Артамонова его пресс-служба.

Александр Лукашенко отметил, что «$330 млн за прошлый год — цифра неплохая», но сказал, что «цель у нас — стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом $500 млн»: «Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно».

Липецкий губернатор уточнили, что «каждый второй трактор, который покупают хозяйства в регионе — белорусского производства»: «Жители региона высоко ценят бытовую технику и продукты из союзного государства. В свою очередь мы тоже много продуктов экспортируем. Овощи закрытого грунта, сахар, яблоки — поставки в Беларусь этих товаров кратно увеличились». Впрочем, по данным премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, Липецкая область поставляет своих товаров в соседнее государство «гораздо больше, чем оттуда импортирует».

Сергей Калашников

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