В первый день лета по Белгородской области со стороны Украины выпустили около тысячи различных боеприпасов, ранен 21 человек

Оперативный штаб Белгородской области предоставил полную информацию об ударах, нанесенных вороженными силами ВСУ по региону 1 июня. Согласно приведенным данным, всего за сутки ВСУ использовали около 1 тыс. различных единиц боеприпасов для атак на российский субъект. 21 гражданин получил ранения.

Так, в Белгороде около жилых домов на газон упал БПЛА и взорвался. В результате одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждены были автомобиль, окна в девяти квартирах и три оконных проема в торговых помещениях.

В Белгородском районе зафиксировано 13 прилетов, из них семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевка. Село Щетиновка обстреляли из ствольной артиллерии – всего выпущено шесть снарядов.

В Борисовском районе два минометных снаряда попали по окраине села Богун-Городок. В результате медпомощь потребовалось жителю Грайворонского городского округа. Также было повреждено его транспортное средство.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпустили четыре минометных снаряда. В результате двум гражданам была оказана медицинская помощь оказана. На территории села оказались повреждены четыре частных домовладения: выбиты стекла, посечены фасады и кровля; также повреждения обнаружили в четырех административных и одном сельскохозяйственном здании.

В Волоконовском районе из миномета по хутору Старый выпустили 19 снарядов.

В Грайворонском округе зафиксировано 65 прилетов. В частности, 27 минометных снарядов ВСУ выпустили по окраине села Козинка, где были разрушены два частных домовладения. По селу Глотово пришлись 32 минометных снаряда. По селам Рождественка и Мокрая Орловка выпустили четыре и два минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка – три прилета. Осколками они повредили ограждения двух домовладений. Также из артиллерии обстреляли села Репяховка и Вязовое – зафиксированы три и один прилет соответственно.

По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. В этом муниципалитете за сутки были ранены 16 граждан, которых доставили в белгородскую больницу №2. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. При этом власти отметили, что пострадали три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

Владимир Зоркий