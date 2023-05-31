Зампред Совбеза Медведев назвал британских политиков военной целью для России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может рассматривать любого из государственных чиновников Великобритании как «законную военную цель». По его словам, Великобритания де-факто ведет необъявленную войну с Россией, оказывая военную поддержку Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России. В этом случае любой из ее государственных чиновников (как военных, так и гражданских, которые способствуют войне) может рассматриваться как законная военная цель»,— написал господин Медведев в англоязычном аккаунте Twitter.

Таким образом зампред Совбеза прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Украина имеет право «проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию». Господин Клеверли сказал это, отвечая на просьбу прокомментировать атаки БПЛА на Москву, которые произошли вчера, 30 мая. При этом он подчеркнул, что его выступление не стоит рассматривать как оценку утренних атак в Москве.

Господин Медведев заявил, что в рамках общепризнанного международного права, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, Великобритания, оказывающая военную поддержку Украине, может быть квалифицирована как находящееся в состоянии войны государство.

После начала военной операции Великобритания активно оказывает Украине военную поддержку. В частности, Лондон поставил Киеву танки Challenger 2, а также собирается создать коалицию для поставок F-16 на Украину.

Утром 30 мая Москва и Подмосковье, по данным Минобороны РФ, подверглись атаке восьми беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столичные прилеты».

Эрдни Кагалтынов