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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: объемы российского экспорта нефти не свидетельствуют о сокращении добычи

Четырехнедельный средний объем морского экспорта российской нефти к 28 мая составил 3,64 млн б/с (баррелей в сутки), снизившись впервые за шесть недель. При этом показатель по-прежнему превышает уровень конца прошлого года на 1,4 млн б/с и на 270 тыс. б/с февральский уровень экспорта, сообщает Bloomberg. В агентстве считают, что майские показатели экспорта российской нефти все еще не свидетельствуют о сокращении ее добычи, о котором говорили власти РФ.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с. Затем сокращение было пролонгировано до конца 2023 года. Кроме того, вместе с Россией сократить добычу в мае в совокупности на 1,6 млн б/с согласились Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+.

При этом в отчете ОПЕК говорилось, что в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. б/с. Ранее сегодня, 30 мая, газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что в апреле 2023 года в России было введено 627 нефтяных скважин. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель вырос на 16,5%. The Wall Street Journal 28 мая со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия оказалась недовольна, поскольку Россия не в полной мере выполнила обещание сократить добычу.

Эрдни Кагалтынов

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