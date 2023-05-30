EUobserver: Евросоюз планирует ввести санкции против замминистра юстиции РФ и судьи Мосгорсуда из-за приговора Кара-Мурзе

Страны Евросоюза обсуждают внесение в санкционный список девяти россиян, которые причастны к делу оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом), приговоренного к 25 годам колонии. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа ЕС.

Согласно информации EUobserver, речь идет в том числе о замминистра юстиции РФ Олеге Свириденко, а также судье Мосгорсуда Сергее Подопригорове, который вынес решение о приговоре в отношении Владимира Кара-Мурзы. В документе упоминаются еще трое судей, начальник тюрьмы и трое чиновников, пишет EUobserver, не называя их имен. По информации издания, список будет согласован, если Венгрия не выскажется против. Обсуждение запланировано на завтра, 31 мая.

20 мая EUobserver cо ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Венгрия в последний момент наложила вето как минимум на одно имя в санкционном списке ЕС по делу Владимира Кара-Мурзы. О ком шла речь, неизвестно.

Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима 17 апреля. Он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), публичном распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Также ему запрещено заниматься журналистикой в течении семи лет.

21 апреля Великобритания ввела санкции против судьи Басманного районного суда Елены Ленской (принимала решение об аресте Владимира Кара-Мурзы), руководителя Главного управления СКР Дениса Колесникова (утвердил ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера), а также следователя по особо важным делам Андрея Задачина.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Лусине Баласян