Великобритания ввела санкции против судьи и следователей по делу Кара-Мурзы

Великобритания добавила в санкционные списки пятерых граждан России. В их числе оказались судья Басманного районного суда Елена Ленская, принимавшая решение об аресте оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом), и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майор Денис Колесников, который утвердил ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении господина Кара-Мурзы, следует из санкционного списка (.doc), опубликованного на сайте британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В санкционный список Великобритании также внесен следователь по особо важным делам главного управления СКР майор Андрей Задачин, который принимал решение о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера.

Ограничения против судьи и двух следователей Великобритания ввела за то, что они «поддерживают политику, которая дестабилизирует Украину», говорится в документе.

Кроме того, ограничения за нарушения прав человека ввели против двух сотрудников ФСБ — Константина Кудрявцева и Александра Самофала. Как утверждается, они были членами оперативной группы, следившей за господином Кара-Мурзой, и причастны к попыткам отравления оппозиционера в 2015 и 2017 годах.

3 марта Минфин США опубликовал новые персональные санкции в отношении шести граждан России. В их числе, в частности, оказались госпожа Ленская и господин Задачин.

В мае 2015 года Владимир Кара-Мурза был госпитализирован с признаками тяжелого отравления, введен в состояние искусственной комы. Лечение проводил главный реаниматолог Москвы Денис Проценко. В феврале 2017 года снова госпитализирован с признаками отравления. Был поставлен диагноз «токсическое действие неучтенного вещества». Позже оппозиционер заказал исследования во Франции, которые показали превышение концентрации марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза).

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Ему также запрещено заниматься журналистикой в течение семи лет.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Эрдни Кагалтынов