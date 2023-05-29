Сенатор Джабаров поддержал создание в приграничных регионах с Украиной вооруженных дружин

Для защиты граничащих с Украиной российских регионов от проникновения диверсантов можно создавать дружины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, таким дружинам надо выдавать огнестрельное оружие и ручные гранатометы. Сейчас тероборона лишена права носить оружие.

Сенатор считает, что надо создавать территориальную оборону из людей, которые служили в армии, «умеют обращаться с оружием, имеют заключение, что его можно допускать к использованию оружия». У таких людей также «гранатометы какие-то должны быть ручные, если техника боевая противника пойдет», убежден господин Джабаров.

По его словам, главное — все «правильно организовать, чтобы не было никакой самодеятельности». «То, что необходимо прикрыть границу РФ, понятно, поскольку пограничных войск у нас сейчас нет, осталась оперативная охрана границы, раньше была войсковая. Сейчас этого не хватает»,— сказал сенатор «РИА Новости».

Владимир Джабаров добавил, что необходимо обсудить с законодателями, нужен ли отдельный закон для создания вооруженных дружин. «Если нужен, это необходимо сделать очень быстро»,— отметил он.

В апреле глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов выразил мнение, что для охраны российских границ можно задействовать местное население. По его словам, это связано с тем, что у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР. В Белгородской и Курских областях в 2022 году началось формирование добровольческих народных дружин с целью охраны рубежей страны. Их подготовкой в том числе занимался ЧВК «Вагнер». Курские добровольные дружины в мае перешли на круглосуточное дежурство.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер