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Коммерсантъ FM
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Захарова возложила ответственность за действия Украины на НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ответственность за действия Украины в первую очередь несут США, Великобритания и НАТО.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

По ее мнению, Североатлантический альянс и страны, входящие в него, «уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение».

Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

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