Главные новости за 24 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

За минувшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины более 30 раз. Это следует из опубликованных губернатором Вячеславом Гладковым данных.

Суд признал геноцидом преступления фашистских захватчиков в Воронежской области. Материальный ущерб оценен в 11,7 трлн рублей.

Власти Белгородской области «ищут законные основания, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу» за счет «натренированной» территориальной самообороны с использованием оружия. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях. Он сообщил, что в семи батальонах, расположенных «вдоль границы», числятся почти 3 тыс. человек: «Тренируются с ноября прошлого года: уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. В соответствие с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием».

В результате вторжения украинских диверсантов на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая повреждения получили около 500 зданий. Об этом сообщил журналистам глава округа Геннадий Бондарев.

США не поощряют удары Украины по территории России и не обеспечивают возможности для ударов внутри России, при этом Вашингтон оставляет за Киевом «право принятия решений, как вести эту войну», заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Так он отреагировал на слова журналиста о передаче западного вооружения Киеву и об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области 22 мая в ходе брифинга, который транслировался на Youtube.

Женский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Атом» из Курска одержал третью победу над «Липецком» в рамках переходных матчей за право выступать в Суперлиге и обеспечил себе место в высшем российском дивизионе в следующем сезоне. Липецкий клуб, завершивший сезон на последнем, 14-м месте в высшем дивизионе, покидает Суперлигу.

В международный розыск объявлен и заочно заключен под стражу 54-летний владелец разорившейся Липецкой топливной компании (ЛТК), экс-депутат липецкого горсовета Артур Шахов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» через обман его работников.