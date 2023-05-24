Во время вторжения украинских диверсантов в Белгородскую область были повреждены около 500 зданий

В результате вторжения украинских диверсантов на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая повреждения получили около 500 зданий. Об этом сообщил журналистам глава округа Геннадий Бондарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ

Наибольшие разрушения зафиксированы в приграничном селе Козинка: в нем расположен пограничный пункт пропуска, через который заходили боевики. В селе они рассредотачивали во дворах технику и окапывались. В райцентре Грайворон повреждены около 200 домов, рассказал господин Бондарев: «И жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана"» (цитата по ТАСС).

Режим контртеррористической операции в Белгородской области действовал около суток. Минобороны сообщило об уничтожении свыше 70 боевиков. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В результате вторжения были ранены 12 человек, двое погибли. Девять раненых находятся в больницах, в том числе трое — в реанимации. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что у него много вопросов к Минобороны после прорыва боевиков.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».