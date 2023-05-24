Во время вторжения украинских диверсантов в Белгородскую область были повреждены около 500 зданий

В результате вторжения украинских диверсантов на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая повреждения получили около 500 зданий. Об этом сообщил журналистам глава округа Геннадий Бондарев.
Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ
Наибольшие разрушения зафиксированы в приграничном селе Козинка: в нем расположен пограничный пункт пропуска, через который заходили боевики. В селе они рассредотачивали во дворах технику и окапывались. В райцентре Грайворон повреждены около 200 домов, рассказал господин Бондарев: «И жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана"» (цитата по ТАСС).
Режим контртеррористической операции в Белгородской области действовал около суток. Минобороны сообщило об уничтожении свыше 70 боевиков. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В результате вторжения были ранены 12 человек, двое погибли. Девять раненых находятся в больницах, в том числе трое — в реанимации. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что у него много вопросов к Минобороны после прорыва боевиков.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».