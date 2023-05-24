Суд признал геноцидом преступления фашистских захватчиков в Воронежской области; материальный ущерб оценен в 11,7 трлн рублей

Воронежский областной суд удовлетворил требования облпрокуратуры (предъявленные по поручению генпрокурора Игоря Краснова) об установлении факта геноцида народов Советского Союза фашистскими захватчиками в регионе в 1942-1943 годах. Об этом сообщили в прокуратуре.

Оккупированные территории Воронежской области делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны. «Пребывание фашистских оккупационных войск — немцев, венгров и итальянцев — на территории области сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в концлагерях путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами»,— напомнили в надзорном ведомстве.

В результате действий захватчиков и их пособников в Воронежской области погибли более 198 тыс. советских граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек угнаны с территории области в страны Западной Европы для привлечения к принудительному труду.

«Захватчики грабили, сжигали дома, изымали продовольствие, оставляя людей без пропитания. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1 млн 340 тыс. квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%»,— говорится в сообщении.

Сумма ущерба, причиненного Воронежской области немецко-фашистскими захватчиками, в пересчете на сегодняшний день превышает 11,7 трлн руб.

В ходе заседаний опрашивались историки и другие специалисты, а также очевидцы событий. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Разбирательство было необходимо «в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости», отметили в прокуратуре.

С осени прошлого года суды нескольких регионов России, в том числе Белгородской области и Ставропольского края, удовлетворили аналогичные заявления местных прокуроров. В октябре суд в Петербурге признал геноцидом блокаду Ленинграда.

Подробнее о воронежском процессе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин