В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

В Грозном состоялся митинг против акции сожжения Корана, он прошел перед Мемориальным комплексом славы им. Ахмата Кадырова. На мероприятии выступили муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По данным организаторов, которые приводит «РИА Новости», в нем участвовали десятки тысяч человек. Митинг прошел после того, как в Волгограде сожгли Коран напротив мечети, предполагаемого участника акции — местного студента Никиту Журавеля — арестовали.

Люди пришли на митинг с плакатами: «Я люблю Коран», «Сатанистам нет места на Земле», «Нет культуры и религии у того, кто посягает на святое».

«В нынешнем мире, когда мусульман окружают враги нашей религии, когда в любом европейском государстве последователи сатанистов могут сжечь Коран, распространяют всю грязь в виде ЛГБТ, мы живем в России, где подобное недопустимо»,— обратился к собравшимся господин Межиев (цитата по «Грозный информ»). «Подосланный украинскими спецслужбами не ушел от наказания»,— заявил он.

Сожжение Корана возле Соборной мечети в Волгограде произошло, по версии следствия, не позднее 19 мая. В этот день в интернете появилось видео, на котором некий человек (видна только его рука), находясь неподалеку от Волгоградской соборной мечети, сжигает Коран. В преступлении обвиняют местного жителя, 19-летнего студента Никиту Журавеля. На допросе он заявил, что осуществил «указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.».

Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля на два месяца, а дело передали в Чечню. Перед заседанием суда он извинился перед мусульманами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дело о сожжении Корана передали в Чечню».

Мария Федотова